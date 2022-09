Scooter si schianta contro un muro, 16enne in Rianimazione

LARINO. Incidente stradale nella notte in via Mazzini, a Larino. Coinvolti due adolescenti, un 16enne in sella scooter. Stava accompagnando un'amica, reduci da una festa di compleanno. Nel tratto della salita del Pantheon lo scooter è finito contro il muro, impatto molto violento, purtroppo.

Subito allertati i soccorsi, col 118 Molise della postazione frentana accorso coi volontari della Croce di San Gerardo in ambulanza, che hanno trasportato i due giovanissimi al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, in due distinti momenti. Le condizioni del 16enne alla guida dello scooter sono apparse subito serie, a causa di un trauma cranico.

Dal Pronto soccorso del San Timoteo è stato trasferito d'urgenza al Neuromed di Pozzilli, dove a causa di un ematoma, è ricoverato in Rianimazione, dove è intubato. Per la ragazza un trauma facciale, ma non è in condizioni gravi.