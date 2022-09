Migliorano le condizioni del 16enne, resta monitorato in Terapia intensiva

LARINO. Sono migliorate le condizioni del 16enne di Larino coinvolto in uno schianto mentre era in sella al proprio scooter, nella notte tra sabato e domenica.

Il ragazzo, ricoverato al Neuromed di Pozzilli, a causa di una frattura cranica, provocata dall'impatto avuto contro un muro, mentre stava rincasando assieme a un'amica, dopo aver preso parte a una festa di compleanno, sinistro avvenuto in via Mazzini, è monitorato in Terapia intensiva, ma sta reagendo positivamente alle terapie e ha anche risposto ad alcuni messaggi inviati dagli amici.

C'è comunque grande apprensione per lui, la comunità frentana, negli anni, ha visto troppi ragazzi al centro di drammatiche vicende di cronaca legate agli incidenti stradali.

A restare ferita anche l'altra ragazza, con un trauma facciale e fratture al volto, ma di entità minore.