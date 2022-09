L'appello della famiglia di Gianni, «chi ha visto qualcosa ci contatti»

TERMOLI. È custodita nella cella frigorifera dell'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli la salma del 46enne Giovanni Criscuolo, l’uomo di origine partenopea ma residente a Guglionesi che ha pagato con la vita un incidente dalla dinamica davvero assurda. Il 46enne è inciampato mentre usciva dall’area del terminal bus di via Martiri della Resistenza ed è finito sotto le ruote di un pullman dell’Acapt partito da poco. Ferite troppo gravi quelle rimediate nell’impatto, con la rottura dell’arteria femorale. Il 46enne, per cui era stato allertato anche l’elisoccorso, è morto in ambulanza, dopo che il 118 Molise era intervenuto per trasportarlo d’urgenza in viale San Francesco, ma non c’è stato tempo. Sequestrato dai Carabinieri per conto della Procura di Larino l’autobus condotto da un autista della ditta pugliese che collega la provincia di Foggia alla costa molisana. A curare la posizione della famiglia Criscuolo è l’avvocato Mario Bellotti, sindaco del paese dove risiedeva assieme alla famiglia di origine, che nelle prossime ore riceverà le disposizioni della Procura, decisa a disporre l’autopsia sul cadavere di “Gianni”, come veniva chiamato in paese.

L'appello della famiglia.

«Se c'è qualcuno che ha assistito all'incidente avvenuto il 16 settembre, contatti l'avvocato Mario Bellotti per far avere informazioni alla famiglia. Grazie».