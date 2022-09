Scontro in via America, auto finisce contro il palo dell'illuminazione

TERMOLI. Uno scontro al solito incrocio tra via Argentina, via America e via Canada.

Due macchine, una Coupè e un Suv, sono venute a contatto e la Coupè è andata a finire contro il palo della pubblica illuminazione.

Sul posto la Polizia locale e il 118 che ha portato il conducente della Coupè presso l'ospedale San Timoteo.

Disagi e rallentamenti alla circolazione

Galleria fotografica