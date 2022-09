Cinghiali devastano i nuovi green al campo da golf

TERMOLI. Cosa è cambiato dal 7 novembre scorso a oggi? Beh, nulla.

Emergenza cinghiali allora, emergenza cinghiali oggi.

Ad accorgersene per bene, anzi, male, sono stati i componenti del direttivo del Termoli Golf club, la famiglia Masciantonio, che così faticosamente sta portando avanti questa impresa, investendo in periodi assai difficili.

Per la seconda volta in pochi mesi gli ungulati hanno preso di mira il campo, anche i nuovi green che a breve dovrebbero essere inaugurati.

La segretaria Ida Masciantonio, già nell’autunno scorso, dopo i sacrifici compiuti dal 2015 in avanti per portare avanti la struttura, ora mirati all’ampliamento con le prime tre buche, denuncia come ancora una volta c’è stata l’amara sorpresa di trovare il prato fatto a pezzi dai cinghiali.

«Vogliamo sensibilizzare chi di dovere affinché si ponga rimedio a questa proliferazione che causa danni e mette in pericolo anche le persone», lo sfogo di Ida Masciantonio, davvero amareggiata per i danni subito dal campo pratica. Identiche parole del novembre 2021, ma da allora non è cambiato nulla.

