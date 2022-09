Schianto sulla Tangenziale e auto giù dal viadotto: a perdere la vita un 70enne

TERMOLI. Si sono concluse nella notte le operazioni di recupero della salma del conducente della Fiat Sedici, la vettura che ieri sera, intorno alle 20.30, è precipitata dal viadotto Petrara, sulla Tangenziale Nord di Termoli.

A perdere la vita un settantenne di origine molisana, Alberto Guglielmi di Miranda, che risiedeva a San Salvo. Impatto violentissimo quello della macchina, che si è schiantato per cause al vaglio di Carabinieri e Polizia stradale, contro la barriera in cemento che delimita la carreggiata nel tratto di cantiere aperto dall'Anas per il rifacimento dei piloni del ponte.

La Fiat Sedici, dopo l'urto, ha sfondato il guardrail laterale finendo nel vuoto da un'altezza considerevole. Per il 70enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, Polizia stradale e Carabinieri, oltre agli operai dell'Anas.

Il cadavere del 70enne dopo il nulla osta alla rimozione da parte del Pm della Procura di Larino è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale San Timoteo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.