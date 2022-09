Contrasto alla criminalità, 10 persone arrestate

SAN SEVERO. Prosegue senza soluzione di continuità l'azione di contrasto ai fenomeni criminali in San Severo da parte dei Carabinieri della locale Compagnia. Anche durante il mese di agosto gli sforzi compiuti sono stati orientati alle necessità del territorio ed alle esigenze dei cittadini. Numerose le perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali eseguiti. In questa incessante opera di prevenzione e repressione dei reati, non è mai mancato il supporto di varie componenti specializzate, quali sono le Squadre di Intervento Operativo, i Carabinieri Cacciatori e, infine, i Nuclei Cinofili addestrati alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti. Di particolare rilievo i risultati ottenuti: centinaia di persone e veicoli controllati, ben 10 persone arrestate e, infine, il sequestro di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente.

In San Severo i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente un 35 enne albanese. Il soggetto, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, veniva trovato in possesso di circa 370 gr. di hashish suddivisi in 4 panetti termosaldati. L'arrestato infine, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. In San Severo i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente un 30 enne foggiano. Il soggetto, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, veniva trovato in possesso di circa 230 gr. di marijuana contenuti all'interno di una busta in cellophane. L'arrestato infine, veniva tradotto la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

In San Severo i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile, unitamente a personale di supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri "Campania", hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne sanseverese, resosi responsabile dei reati di violenza a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli operanti, infatti, intervenuti per sedare un lit1gio fra vicini di casa, venivano brutalmente aggrediti dal soggetto tratto in arresto che, quindi, veniva prontamente immobilizzato. L'arrestato, infine, veniva immediatamente tradotto presso il Tribunale di Foggia per la celebrazione del rito direttissimo.

In San Severo i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40 enne del luogo, resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio, furto aggravato, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la propria presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

In San Severo i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un'ordinanza per la carcerazione nei confronti di un 22 enne del luogo, resosi responsabile del reato di traffico di sostanze. stupefacenti. Il soggetto veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Corte di Appello di Campobasso.

In San Nicandro Garganico i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 50 enne del luogo, resosi responsabile del reato di atti persecutori in danno della ex compagna la quale aveva oramai intrapreso una relazione sentimentale con un altro. Uomo. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

In San Nicandro Garganico i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile, unitamente a personale di supporto dell'11° Reggimento Carabinieri "Puglia", hanno arrestato in flagranza di reato un 30 enne di San Giovanni Rotondo, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. Gli operanti, infatti, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, procedevano all'identificazione del1'uomo che, infastidito e in evidente stato di alterazione psicofisica, decideva di scagliarsi contro i Carabinieri proferendo ingiurie e frasi minacciose. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia.

In San Nicandro Garganico i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a personale di supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri "Cacciatori Puglia" e ai Carabinieri Forestali della locale Stazione, hanno scoperto e posto sotto sequestro una piantagione di cannabis dalla portata di addirittura 80 piante di altezza variabile.

In Apricena i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza una donna sanseverese la quale, già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, si allontanava, senza giustificato motivo, dalla propria abitazione. La donna veniva, così, colta all'interno della propria autovettura su pubblica via e arrestata. La stessa, infine, veniva tradotta, nuovamente, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

In Lesina i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di San Severo, hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente un 40 enne sanseverese. Il soggetto, a seguito di un controllo alla circolazione stradale e dopo un breve inseguimento scaturito dalla sua fuga in auto, veniva trovato in possesso di circa 10 gr. di cocaina e di relativo materiale per il confezionamento. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia.

In Torremaggiore i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di detenzione illegale di armi un 50 enne del posto. L'uomo, in particolare, all'atto di un controllo presso la sua abitazione, veniva trovato in possesso, senza che fosse munito della licenza dell'autorità di P.S., di un fucile doppietta a cani esterni. L'arma, infine, veniva posta sotto sequestro.

A corollario dell'attività sopra menzionata, i Carabinieri operanti su tutta la giurisdizione del Comune di San Severo e dei territori limitrofi, hanno provveduto a deferire molteplici soggetti che, all'atto dei vari controlli, sono stati trovati in possesso di armi bianche quali coltelli, pugnali e bastoni.

Infine, si provvedeva a segnalare alla competente Prefettura numerosi soggetti, perlopiù giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

In ultima analisi va precisato che la posizione delle persone arrestate e deferite in stato di libertà è al vaglio del! 'Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.