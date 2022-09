In via America come nell'autodromo: due muretti sfondati da altrettante macchine

TERMOLI. Incidenti stradali hanno caratterizzato l’estate 2022. Non è una novità purtroppo, l’incidentalità aumenta quando la circolazione è più intensa. Ma le cause sono variegate. Troppi i comportamenti al volante poco edificanti, zero rispetto del Codice della strada, specie dai più giovani, è il caso di sottolinearlo.

Recandoci sul posto, in via America, per uno scontro di due giorni fa, quello all’incrocio di via Canada e via Argentina, i residenti di contrada Airino hanno evidenziato anche altri danni agli arredi urbani compiuti nelle ore precedenti da due macchine, in momenti chiaramente distinti, finiti per schiantarsi contro i muretti che delimitano le proprietà private. Quasi increduli rispetto a questo episodi che su via America capitano troppo spesso e che mettono a repentaglio la sicurezza e l’incolumità in quella strada.

Percorrono l’arteria come fosse una pista di Formula 1, anche se c’è lo spartitraffico centrale. Da qui la richiesta di intervenire con dei rallentatori.

Galleria fotografica