Domenica l'ultimo saluto ad Angela, lutto cittadino a Casacalenda

CASACALENDA. Rientra domani a Casacalenda il feretro della 19enne Angela Pangia, in procinto di partire dalla Bulgaria.

«‘Ti amiamo così tanto che ti lasciamo andare… vola in alto angelo nostro… mamma e papà. Il giorno 15 settembre a Kaloyanovets -Comune di Stava Zagora, un tragico incidente stradale ha strappato alla vita e ai nostri affetti l’anima di Angela Pangia di anni 19, con il cuore affranto, ne danno il doloroso annuncio la mamma Mabel, il papà Domenico, la nonna Angela, il nonno Lazaro, gli zii e i cugini. I funerali avranno luogo domenica 25 settembre alle ore 16 nella chiesa della Santissima Maria del Carmine muovendo dalla Casa Funeraria dei Fratelli Bavota in via dei Roveri a Termoli».

La sindaka Sabrina Lallitto proclamerà il lutto cittadino. «Con sentito cordoglio, informo la comunità che Domenica 25 settembre, alle ore 16, saluteremo Angela nella Chiesa di Maria Santissima del Carmine. Ritenendo opportuno e doveroso, interpretare il comune sentimento della comunità, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, oggi pomeriggio pubblicherò ordinanza di Proclamazione di Lutto Cittadino. Sono sospesi pertanto, già d’intesa con la Commissione della Madonna della Difesa e con la Polisportiva Kalena, i festeggiamenti civili e le competizioni sportive. Le attività commerciali saranno invitate a rispettare il silenzio nelle ore pomeridiane, in concomitanza con i riti funebri. La Festa Diocesana della Madonna della Difesa seguirà il suo tradizionale corso, con i riti religiosi, presso il Santuario».