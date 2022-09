“Cumpagn nuost”, il saluto commosso a Gianni

I funerali di Giovanni Criscuolo

GUGLIONESI. Il dolore è grande. C’è grande silenzio davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore di Guglionesi, dove tante sono le persone, amici e conoscenti che hanno atteso l'arrivo della salma di Gianni Criscuolo.

Le lacrime scorrono giù per i visi di tanti che gli hanno voluto porgere l'ultimo saluto.

Un abbraccio che vuole essere balsamo per la famiglia del “Cumpagn nuost” che a Guglionesi si è fatto volere bene da tutti.

Il parroco don Stefano Chimisso che ha celebrato i funerali ha affermato “abbiamo celebrato questa eucarestia in modo composto e silenzioso. Questo silenzio penetra nel cuore.





Non ci sono parole per quello che è accaduto. Se siamo qui oggi è proprio per chiedere a Dio di rivolgerci questa parola, come quel dolore che la famiglia vive un dolore indescrivibile e indicibile.

Dobbiamo viverlo in silenzio e con rispetto. La parola di Dio entra con forza per darci una ragione e darci una speranza. La ragione è ciò che San Paolo chiama l’amore di Cristo.

Cosa rimane? L’amore profondo che siamo stati capaci di costruire, così come ha fatto Gianni. Un amore senza fine per il quale siamo più che vincitori.





Abbiamo ascoltato la pagina della crocifissione con una mamma che piange. La riviviamo ogni qualvolta riviviamo la morte. Il Vangelo prosegue e la fede di Gesù ha raggiunto la vita eterna. Siamo chiamati ad andare oltre anche se è faticoso.

La luce della resurrezione è la luce del credente. La vita continua nella vita eterna. Gianni, ci rivedremo in Paradiso”.

