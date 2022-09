L'ultimo saluto al 70enne Alberto Guglielmi

MIRANDA. Sono stati celebrati ieri pomeriggio, a Miranda, i funerali del 70enne Alberto Guglielmi, l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto martedì sera sulla Tangenziale Nord di Termoli, sul viadotto Petrara, al km 6,3 della statale 709.

Il 70enne era alla guida della Fiat Sedici, finita contro le barriere in cemento di un’area di cantiere, finita poi sotto sequestro. Tanta la gente accorsa per dare l’ultimo saluto ad Alberto e conforto alla moglie, ai figli, alla nuora e ai nipoti. Troppo piccola la chiesa di Santa Maria Assunta per contenere quanti sono intervenuti, nel ricordo e nell’affetto dell’uomo che viveva a San Salvo, ma non aveva mai abbandonato le origini pentre.

