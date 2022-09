Pioggia battente e temporali sulla costa molisana, resta l'allerta meteo arancione

Pioggia sul lungomare Nord di Termoli

TERMOLI. Allerta meteo arancione sul Molise e altre tre regioni italiane, in molte altre diramata quella gialla. Sulla costa molisana pioggia battente da ore, con alcuni fenomeni temporaleschi, tuoni e fulmini ma non con grande frequenza.

La media delle precipitazioni secondo quanto rileva la stazione meteo dell'associazione "Il Mosaico" a Difesa Grande oscilla tra i 5 e i 10 millimetri ogni ora, fin qui accumuli di quasi 30 millimetri e temperature in calo a 15 gradi. In ogni caso non sono stati sospesi i collegamenti dal porto di Termoli con le Isole Tremiti, la Santa Lucia, che da mercoledì scorso ha sostituito l'Isola di Capraia, è salpata regolarmente.





Non ci sono state segnalazioni di disagi, al momento. Monitorati anche i corsi d'acqua.

Nella serata di ieri diffuso dispaccio anche dalla Protezione civile della Regione Molise.

«Il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, attraverso i due uffici di Centro Funzionale Decentrato – Previsione e Monitoraggio e di Sala Operativa Regionale, ha emesso, un Avviso di Allerta con codice Arancione per criticità idrogeologica ed idrogeologica per temporali, dalle prime ore di domenica 25 settembre 2022 ed estensione alle successive 24-36 ore. Parallelamente è stato emesso un Avviso di Allerta Giallo per criticità idrauliche, da vento e moto ondoso.

Tutte le criticità sono state valutate in fase di previsione sull’intero territorio regionale. I fenomeni previsti sono: - “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, ad iniziare dai settori occidentali della Regione in rapida estensione ai settori centrali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Le due strutture operative del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, Centro Funzionale Decentrato – Previsione e Monitoraggio e Sala Operativa Regionale, seguiranno l’evolversi della situazione con gli strumenti messi in campo dalla Regione Molise e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Eventuali criticità potranno essere segnalate, oltre che ai classici numeri dell’emergenza, anche alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, contattando il numero 0874.7791 o il numero verde d’emergenza 800.120.021. Invitiamo tutti a tenersi aggiornati ed a seguire le buone pratiche dell’autoprotezione in caso di evento. Eventuali informazioni potranno essere assunte dai seguenti portali:

www.protezionecivile.molise.it,

www.protezionecivile.it,

https://iononrischio.protezionecivile.it/».

