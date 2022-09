Comune di Tavenna presente col sindaco ai funerali di Angela Pangia

CASACALENDA. Partito dalla casa funeraria Bavota di via dei Roveri, a Termoli il feretro di Angela Pangia, diretto a Casacalenda, dopo che nella città adriatica c’è stato un via via di persone, parenti, amici e conoscenti, per l’omaggio alla sfortunata giovane. Ricordiamo come oggi in paese c’è lutto cittadino, come ha ribadito la “sindaka” Sabrina Lallitto sui social e con l’ordinanza che l’ha proclamato. «Con sentito cordoglio, informo la comunità che alle ore 16 saluteremo Angela nella Chiesa di Maria Santissima del Carmine.

Ritenendo opportuno e doveroso interpretare il sentimento della comunità, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, sono sospesi pertanto, già d'intesa con la Commissione della Madonna della Difesa e con la Polisportiva Kalena, i festeggiamenti civili e le competizioni sportive. Le attività commerciali saranno invitate a rispettare il silenzio nelle ore pomeridiane, in concomitanza con i riti funebri. La Festa Diocesana della Madonna della Difesa seguirà il suo tradizionale corso, con i riti religiosi, presso il Santuario». Alle esequie prenderà parte anche l’amministrazione comunale di Tavenna, col sindaco Paolo Cirulli. La 19enne, infatti, era partita con l’amica del cuore Denise, proprio di Tavenna, rimasta ferita nel sinistro costato la vita ad Angela. Denise, nel frattempo, è stata dimessa tre giorni fa, ma ancora non rientra in Italia con la famiglia, dovrebbe tornare a Tavenna nelle prossime 48 ore.