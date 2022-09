Malore al supermercato, uomo soccorso dal titolare

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Intorno alle 11 di questa mattina, un signore di mezza età, all'interno del supermercato Conad di Via Morrone, forse a causa di un calo di pressione, ha accusato un malore mentre era intento a riempire il suo carrello della spesa.

Tra le corsie del supermercato, il signore ha allertato il proprietario dell'esercizio commerciale Luigi Mancinelli che prontamente si è adoperato per prestargli soccorso, aiutato nell'occasione dall'agente penitenziario Donatello Bavota che si trovava in quei frangenti a fare la spesa. Proprio quest'ultimo, data la sua esperienza di primo soccorso, ha consigliato dopo aver fatto assumere dell'acqua con un po' di zuccheri al signore, di stenderlo in terra e chiamare il 118 Molise Soccorso per evitare ogni possibile conseguenza.

Nel mentre, anche una dottoressa era all'interno del supermercato ed ha aiutato il signore fino all'arrivo dell'ambulanza proveniente dalla postazione del 118 di Santa Croce di Magliano. Il personale sanitario ha prestato tutte le cure del caso al signore trasferendolo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il signore, come confermatoci dal proprietario dell'attività commerciale, è stato poi dimesso e sta bene.

Un merito va dunque al proprietario del Conad, all'agente di polizia penitenziaria e alla dottoressa che con alto senso del dovere e con competenza hanno prestato le prime cure al signore affidandolo poi ai medici del 118.