Caduta massi, chiusa galleria in Molise

BELMONTE DEL SANNIO. Ieri 28 settembre 2022 a causa delle condizioni meteo avverse è stata chiusa, in attesa di ulteriori verifiche, la Galleria "Area Cesa" sulla Provinciale 86, per distacco di piccoli elementi dalla volta, nel comune di Belmonte del Sannio ed è stato parzialmente interdetto un tratto della SS 158 al km 35+00, con impianto semaforico per senso unico alternato, per caduta massi dalla scarpata.

In entrambi i casi, dopo la parziale messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco seguono le verifiche da parte degli Enti proprietari delle strade per quanto di competenza.

