Incidente in Vespa, «Grazie a chi mi ha soccorso e curato»

TERMOLI. Una disavventura in sella alla sua Vespa, quella che ha raccontato a Termolionline Pietro Gioia.

«Sabato pomeriggio mentre mi recavo in campagna per passare un po’ tempo nella natura, a poca distanza dalla città, nell’attraversare la rotatoria provvisoria di San Pietro - strada che faccio quasi tutti i giorni con la mia mitica vespa azzurra - di colpo, a causa del manto stradale rovinoso e della breccia scivolosa, nonostante le lenta andatura, un pezzo di legno sul selciato mi ha intralciato la marcia, facendomi cadere e sbattere violentemente il volto per terra, tanto da procurarmi ferite lacero-contuse e conseguente copioso sanguinamento.

Soccorso prontamente da passanti e dal personale del 118, sono stato trasportato al Pronto soccorso dove mi hanno riscontrato anche la frattura di due costole.

A tal proposito vorrei ringraziare i due ciclisti che non conosco che hanno chiamato i soccorsi, il 118 per le prime cure, Luigi del Fez, il personale del pronto Soccorso che dopo i primi accertamenti e vista la gravità del caso, mi hanno trasferito in ambulanza a San Giovanni Rotondo, per un trauma facciale nel reparto di chirurgia maxillo-facciale, dove sono stato operato e adesso dopo il trauma posso dire che è andata bene e posso raccontare di aver visto la morte con gli occhi, grazie alla mia splendida famiglia Gioia. forse oggi verrò dimesso».

Naturalmente facciamo i migliori in bocca al lupo e di una prontissima guarigione all’amico Pietro.

