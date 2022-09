Campo sportivo di Colletorto, imputati assolti dall'accusa di abuso d'ufficio

COLLETORTO. Finisce con un’assoluzione il processo incardinato al tribunale di Larino contro il Rup di un appalto al comune di Colletorto e l’impresa che se l’era aggiudicato. L’amministrazione comunale di Colletorto si era costituita parte civile nel procedimento penale che il Gup del Tribunale di Larino aveva disposto, rinviando a giudizio 3 persone (di cui una però era deceduta), in relazione a un’opera pubblica incompiuta, il campo sportivo, appaltato dalla precedente amministrazione.

A sollevare la presunta responsabilità è stata proprio l’amministrazione Mele, che ha trasmesso dopo il suo insediamento la documentazione relativa alla procedura e al cantiere fermo da tempo. L’udienza preliminare c’era stata lunedì 14 febbraio. I capi d’imputazione riguardavano un abuso d’ufficio in concorso continuato e due norme del codice degli appalti, il 161 e il 163, che prescrivono come nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati e la determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, che sono stati formalizzati senza l’approdo in Consiglio comunale.

Prima udienza era stata fissata al 16 aprile prossimo. Il Gup frentano aveva rilevato un danno di poco superiore ai 200mila euro. Tuttavia, con sentenza dello scorso 21 settembre, il tribunale penale di Larino ha assolto il geometra Giancarlo Nato, nella sua qualità di Rup e l'imprenditore Antonio Petruccelli quale titolare della impresa appaltatrice dal reato a loro ascritto per la realizzazione in Colletorto di un campo sportivo polivalente. La denuncia sporta dal sindaco del Comune di Colletorto per presunta realizzazione della opera pubblica innanzi indicata in totale difformità dal progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale, è risultata infondata avendo il Tribunale accertato l’assenza in capo agli imputati di ogni penale responsabilità in merito.

Gli avvocati Antonio Liberatore del foro di Larino e Antonino D'Ascenzo del foro di Campobasso rispettivamente difensori di Nato e Petruccelli Antonio hanno smontato in pieno la accusa di abuso d'ufficio nei confronti degli imputati avendo i medesimi agito ed operato nel pieno rispetto della normativa in materia.