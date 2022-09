Ladri a segno a Difesa Grande, indaga la Polizia

TERMOLI. Risveglio amaro nel quartiere di Santa Maria degli Angeli a Termoli. Il complesso che sorge proprio dinanzi alla chiesa, dove ci sono attività commerciali e studi professionali è stato preso di mira da malviventi. Ladri in azione nella notte, probabilmente con l'intento di mettere a segno un colpo nella tabaccheria, poiché hanno tentato di intrufolarvisi attraverso un muro adiacente, ma non riuscendo la tecnica del "buco" hanno ripiegato altrove. I banditi sono penetrati nello stabile dal locale di una estetista, per poi mettere a soqquadro e rovistare all'ultimo piano, dove ci sono gli studi professionali. Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina.