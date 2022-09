Bimba di 6 anni rischiava di annegare, viva grazie all'abilità di Giuseppe Prete

TERMOLI. La storia che vi andiamo a raccontare, in un contesto della nostra vita quotidiana che spessissimo è costellata di eventi e situazioni non certo rasserenanti ma al contrario brutte e a volte anche con finali tragici, ci piace molto condividerla con voi, perché davvero è una storia iniziata male ma finita per fortuna con un lieto fine.

Come appunto accade solo ed esclusivamente nelle favole.

La storia è quella di un militare della Marina Militare, il sottocapo Giuseppe Prete, originario di Martina Franca, ma che per servizio è di stanza presso la Capitaneria di Porto di Termoli. Impiegato sui mezzi militari in mare.

Una storia che vede coinvolto lui e una bambina di 6 anni.

Tutto accadde lo scorso 31 luglio 2022, quando la famiglia della bambina stavano festeggiando un compleanno presso un locale nel comune di Crispiano in provincia di Taranto.

In questa struttura c’era anche una piscina. La fatalità volle che la bambina, visto il caldo, decise di fare un bagno nell’ampia vasca.

Non si è riuscito a capire il motivo, ma ad un certo la piccola non era tornata in superficie. Il papà della stessa accortosi dell’episodio non ci ha pensato due volte a tuffarsi e riportare in superficie la figliola che, purtroppo, era del tutto priva di sensi e non respirava nemmeno.

La situazione tra urla di disperazione dei genitori e i parenti stava diventando davvero tragica, ma ecco che la fortuna volle che in quel locale ci fosse pure lui per un compleanno, Giuseppe Prete.

Il sottocapo, vedendo la situazione drammatica, forte della sua esperienza in materia di Pronto soccorso, subito si è messo all’opera per cercare di riportare in coscienza la piccola che, però, per circa dieci minuti tra massaggi cardiaci e respirazioni bocca a bocca, non riprendeva conoscenza.

Più passavano i minuti e più il rischio che la mancanza di ossigeno al cervello potesse causare danni irreversibili alla bimba era alto.

Nel frattempo arrivarono anche gli uomini del 118 che, alla fine per fortuna, sono riusciti soprattutto, grazie al tempestivo intervento di Giuseppe a far tornare alla vita la ragazzina, che subito fu trasportata in ospedale.

La bimba oggi sta bene e quei lunghi dieci minuti di incoscienza non hanno prodotto guai permanenti.

I genitori hanno voluto conoscere e ringraziare il militare e creare con lui un rapporto affettuoso di amicizia creando una sorta di cordone ombelicale. Oggi si sentono spesso. E i familiari hanno dato una festa per ringraziare Giuseppe per il gesto eroico da lui eseguito.

Il primo giorno di scuola hanno mandato allo stesso Giuseppe, un messaggio commovente “Se oggi possiamo festeggiare questi eventi belli, come il primo giorno di scuola, questo lo dobbiamo a Te. Grazie Giuseppe, ti saremo riconoscenti per tutta la vita”.

Giuseppe si è commosso ma ci ha detto che il suo gesto “è stato normale, non ho pensato a nulla quando ho visto la bambina a terra priva di conoscenza. Ho pensato ai miei figli e ho fatto quello che andava fatto. Sono stati i dieci minuti più lunghi e tragici della mia vita, per fortuna oggi siamo qui a poterlo raccontare entrambi”.

Accanto a Giuseppe mentre raccontava a noi questa bella storia a lieto fine, c’era il neo comandante della Capitaneria di Termoli, il Capitano di Fregata Sergio Mostacci.

Mostacci si è mostrato orgoglioso di avere tra i suoi uomini gente professionalmente valida e sempre pronta, anche quando il servizio non è attivo, a mettersi a disposizione del prossimo e in episodi come questo proprio il suo attaccamento al dovere da militare ha permesso di evitare di trasformare un evento di festa, in tragedia.

