Autoarticolato esce fuori strada sulla Bifernina

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati sulla statale Bifernina, nella tarda mattinata di oggi, assieme al 118 Molise, ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e alle forze dell'ordine.

Un mezzo pesante è uscito fuori strada, finendo letteralmente in mezzo alla campagna. Alla guida dell'autoarticolato un 62enne residente in provincia di Napoli, che medicato sul posto ha poi preferito non recarsi al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

