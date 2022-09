Giornata missionaria diocesana al Santuario di Madonna Grande

“Di me sarete testimoni (At 1, 8) "– Vite che parlano. È questo il tema scelto per la Giornata missionaria mondiale 2022. come ogni anno la diocesi di Termoli-Larino apre l'ottobre dedicato alle missioni con una giornata di incontro, testimonianza, preghiera e riflessione.

L'evento è in programma sabato primo ottobre 2022, a partire dalle 16, al Santuario di Madonna Grande a Nuova Cliternia – Campomarino. Alle 16.15 sono previsti gli arrivi; alle 16.30 la recita del rosario missionario e, a seguire, la testimonianza di Goffredo Maria Leonardis e Tiziana D'Andrea – Missionari Fidei donum della diocesi di Pescara-Penne dal 2012 al 2021 nella diocesi di Sapa in Albania.

Alle 18 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, Gianfranco De Luca.

L'equipe diocesana per le missioni ringrazia tutti coloro che prenderanno parte alla giornata e saranno impegnati nell'ottobre missionario per sostenere le opere in tutto il mondo, in particolare nei paesi più poveri in cui l'evangelizzazione si rinnova come testimonianza del tempo che viviamo.

