In Molise l'Asrem rende disponibile il vaccino bivalente contro le varianti Omicron

CAMPOBASSO. Dopo l’innovativo vaccino contro Omicron 1, a disposizione per la somministrazione ai cittadini molisani è arrivato anche il vaccino bivalente contro le varianti Omicron 4 e 5. Il siero è già disponibile presso i centri vaccinali di Asrem e completa l’offerta a disposizione dei cittadini per combattere l’infezione da Sars-Cov-2.

QUALE DEI DUE VACCINI SCEGLIERE?

Al momento, non c’è un’indicazione da parte del Ministero. Come precisato in una circolare Ministeriale, al momento "non ci sono evidenze per poter esprimere un giudizio di uso preferenziale di uno dei diversi vaccini bivalenti oggi disponibili, ritenendosi che tutti possano ampliare la protezione contro diverse varianti e possano aiutare a mantenere una protezione ottimale contro la malattia Covid-19". Pertanto, "le raccomandazioni sull'utilizzo della formulazione original/Omicron BA.1 vengono estese anche alla formulazione original/BA.4-5, senza alcuna distinzione".

CHI PUO’ FARE I VACCINI?

La vaccinazione bivalente è raccomandata, in via prioritaria, a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo (cosiddetta quarta dose):

• persone di 60 anni e più

• operatori sanitari

• operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani

• donne in gravidanza

• persone (a partire dai 12 anni) con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

È inoltre raccomandata, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, a coloro che hanno già effettuato la quarta dose (da almeno 120 giorni) ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria oppure sottoposti a trapianto emopoietico e di organo solido.

La vaccinazione bivalente è possibile anche per tutte le persone di età uguale o superiore a 12 anni, ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo (terza dose), indipendentemente dal vaccino utilizzato per la prima e la seconda dose.

I vaccini bivalenti possono, inoltre, essere resi disponibili, su richiesta, come quarta dose, per tutti i soggetti al di sopra dei 12 anni di età, che abbiamo già ricevuto la prima dose di richiamo, da almeno 120 giorni.

DOVE POTER FARE I VACCINI?

Le sedi vaccinali dove è disponibile il nuovo vaccino sono:

- Cardarelli (Cb);

- Auditorium (Is);

- Veneziale (Is.);

- Casa della Salute (Venafro);

- S. Timoteo (Termoli); - Casa della Salute (Larino);

- Casa della Salute (Montenero di Bisaccia);

- Ambulatorio ASREM di Agnone.

COME PRENOTARSI?

Come di consueto il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it / ) consentirà la prenotazione.

Gli operatori e gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi in quanto saranno vaccinati presso dette strutture dal personale ASREM.

E SE NON POSSO RECARMI IN UN CENTRO VACCINALE?

Le vaccinazioni domiciliari, per i soggetti che non possono recarsi nei centri vaccinali, sono garantite da team di Medici e Infermieri, coordinati dal Dipartimento di Prevenzione; la richiesta di vaccinazione a domicilio può essere effettuata al call center Covid, telefonando al numero 0874.1866000 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it

Il call center continua ad erogare comunque informazioni e supporto per tutte le tipologie di prenotazioni.