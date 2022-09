Veleno per topi sparso in centro, muoiono anche i gatti

TERMOLI. Terminali di denunce pubbliche, non rinunciamo mai a dare spazio e opportuno rilievo a coloro che desiderano mettere in piazza quanta cattiveria ci sia in giro.

«Desidero segnalare la presenza di veleno per topi nelle zone centrali di Termoli. Esiste una campagna malevola messa in atto da privati cittadini nei confronti dei possessori di cani, con volantini dai contenuti intimidatori al passaggio ad azioni criminali che rischiano di costare la vita ad esseri indifesi. Potrebbe contare poco il topo morto rimasto tutto ieri dietro la panchina di un panificio sul corso principale. Ma ad esso si aggiungono due gatti morti in un'aiuola di piazza Sant'Antonio, stesi uno accanto all'altro che sembrano dormire, con gli addomi visibilmente gonfi. Sarebbe ora che l’opinione pubblica venisse sensibilizzare al problema e che le autorità si attivissimo nell'applicazione di leggi esistenti a protezione degli animali e a punizione di crimini e criminali. Perché in una località come Termoli dove tutti si conoscono, è impossibile che non si possa risalire ai responsabili. Confido nella vostra solerzia e professionalità».

Galleria fotografica