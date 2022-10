Infiltrazioni e "reati spia" sul territorio molisano dalla criminalità organizzata

TERMOLI. Criminalità organizzata al centro della relazione semestrale della Dia trasmessa in Parlamento, per il secondo semestre 2021, e il Molise è presente con una sezione specifica

«Il basso numero dei fascicoli in materia di criminalità organizzata se valido di per sé solo, non rassicura affatto e non legittima il convincimento che il territorio molisano possa considerarsi immune da pericolose infiltrazioni di origine campana e pugliese. In tutte le relazioni acquisite, da quelle del procuratore della Dda a quelle della Procura di Isernia e Larino, anche dai puntuali e articolati compendi stilati dai comandi di tutte le Forze di Polizia continua ad emergere in modo diffuso la viva preoccupazione di come il Molise risulti frequentemente esposto agli appetiti di cellule mafiose le quali, seppur storicamente non radicate in questo territorio, finiscono però con l’addentrarvisi anche per effetto della continuità geografica”.

Così si è espresso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, Mario Pinelli, che a proposito delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali considera come “indicativi una serie di cosiddetti “reati spia” spazianti dallo spaccio di stupefacenti, anche provenienti dalle coste albanesi; al transito, anche obbligato, che dalla Puglia la droga compie sul territorio molisano per poi essere canalizzata su altre regioni a nord; al deposito di armi da parte di clan pugliesi per il quale il territorio molisano rappresenta una valida opzione, anche perché piuttosto defilato; allo stoccaggio di rifiuti su un territorio in gran parte ancora incontaminato; al riciclaggio; alla consumazione di estorsioni, spesso indotte dal convincimento della malavita organizzata di poter impattare su destinatari non ancora mai attinti da richieste di “pizzo” e magari anche destinatari di sussidi economici, in questo momento, come ben noto, pure in arrivo per il settore imprenditoriale.” A tal proposito si segnala quanto emerso da un’attività ispettiva della Guardia di finanza del 30 agosto 2021 nei confronti del rappresentante legale di una concessionaria di auto. Il soggetto contiguo al clan Testa di San Severo aveva indebitamente percepito contributi erogati nell’ambito del cd. “decreto ristori”.

L’interesse della criminalità organizzata sanseverese nel territorio di Campobasso è confermato anche dalla cattura avvenuta il 16 luglio 2021 del figlio del boss Testa evaso il 31 dicembre 2020 dalla casa circondariale di Foggia. Le criticità connesse ai rischi di infiltrazione sono verosimilmente legate al periodo di congiuntura economica negativa causata dall’emergenza sanitaria. Proprio in questo senso si esprime il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia, colonnello Vincenzo Maresca, secondo il quale “l’alleggerimento delle misure di contenimento e la ripartenza delle attività produttive, industriali e commerciali, potrebbero offrire opportunità alla criminalità organizzata delle limitrofe Regioni per infiltrarsi nel tessuto socio-economico della provincia, creando una economia parallela e sommersa attraverso l’offerta di liquidità alle imprese maggiormente in difficoltà economiche”.

La Regione infatti si presta ad essere una forte attrazione per le mire espansionistiche extraregionali delle limitrofe organizzazioni delinquenziali che in maniera silente cercano connivenze con pregiudicati locali anche stranieri o con rom stanziali. Le aree geografiche più a rischio di infiltrazione sono quelle individuabili lungo la fascia adriatica nel Basso Molise e nelle In occasione dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2022.

Proprio in quest’ultima area diventano sempre più importanti gli episodi di infiltrazione registrati in ambito commerciale, ambientale e agricolo zone del Sannio/Matese attesa la vicinanza a realtà geografiche con più alta densità di sodalizi riconducibili rispettivamente alla criminalità organizzata pugliese e campana215. Anche le consorterie mafiose siciliane non disdegnerebbero le opportunità di riciclaggio nella Regione come attesta il provvedimento di confisca del 12 agosto 2021 eseguito dalla DIA ed emesso dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore il cui patrimonio comprendeva immobili anche in provincia di Campobasso ritenuto “particolarmente vicino” e “colluso con il boss mafioso” del noto “clan Rinzivillo” facente capo alle cosche di Gela (CL).

I settori economici più esposti al rischio di infiltrazione sono quelli della grande distribuzione, della rivendita di auto usate, della gestione dei locali notturni, degli esercizi pubblici, delle sale

gioco/scommesse, delle aste giudiziarie, nonché delle attività connesse all’edilizia, alla gestione dei rifiuti e in genere alla fiorente green-economy. “Rispetto a tale incombente minaccia, gli antidoti si reputano doversi individuare sempre nei medesimi e cioè in quelli incentrati su una congrua attività di monitoraggio, soprattutto nel settore finanziario e societario; in una vigorosa spinta repressiva e ancora, in modo ugualmente instancabile nell’attività di prevenzione imbastita su tre elementi cardine: una pubblica amministrazione efficiente, il lavoro e la scuola” Così continua il Procuratore Pinelli nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022.

Per i gruppi extraregionali un altro vettore di penetrazione nel tessuto sociale regionale è rappresentato dallo spaccio di sostanze stupefacenti218 per il quale il Questore di Isernia, Luciano Soricelli, ha segnalato una fiorente attività “agevolata dalla possibilità di approvvigionamento diretto (in prevalenza) dalla vicina Campania. Non vi sono in tal senso consorterie organizzate di soggetti che gestiscono le correlate attività presentandosi la realtà di che trattasi frastagliata”.

Nel semestre di riferimento parrebbero di rilievo anche la proiezione e l’attrazione della crimi215 Nel caso di Isernia-Venafro sono la presenza d’interessi economici ben precisi e la prossimità con le aree di radicamento della Camorra in Campania i principali esponenti dell’infiltrazione criminale. Nel caso di Termoli-Campobasso, invece, le aree di radicamento della Mafia pugliese rappresentano i principali esponenti dell’infiltrazione criminale. La confisca eseguita in base al Decreto n. 49/2021 emesso il 7 luglio 2021, dal Tribunale di Caltanissetta, ha interessato 30 immobili tra fabbricati e terreni (situati in Sicilia, Basilicata e Molise), 2 società di capitali, 2 ditte individuali, 3 impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica localizzati nella provincia di Campobasso e a Potenza, 1 partecipazione societaria, 4 autoveicoli e svariati rapporti bancari per un valore stimato pari a circa 2 milioni e mezzo di euro.

Il Consiglio regionale del Molise con l’importante iniziativa legislativa finalizzata a costituire una Commissione speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata nel Molise (istituita con Legge regionale n.9 del 10 dicembre 2018), ha avviato un proficuo raccordo informativo tra Istituzioni Regionali e Nazionali, famiglie, Scuole, Forze dell’Ordine, Magistratura, Associazioni e forze sociali.

Numerosi in tutta la Regione i sequestri di droga. Il 24 dicembre 2021 a Campobasso è stato consumato l’omicidio di un incensurato del luogo. Il gesto sarebbe scaturito per motivi legati ad una cessione di sostanza stupefacente. Il successivo 25 dicembre 2021 l’omicida veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica.

L’assunto trova conferma nelle operazioni “Coffee Shop e Lockdown” meglio descritte nel Capitolo 5 con riferimento alla provincia di Foggia che hanno documentato come nello specifico settore dell’illecito la criminalità organizzata foggiana abbia esportato i propri metodi e modelli.

In Molise la criminalità straniera parrebbe esercitare la propria pressione sul territorio occupando spazi operativi in particolare nel settore degli stupefacenti come comprovato dall’inchiesta “Tibus” (marzo 2021) in cui si sono evidenziate organizzazioni nigeriane ed albanesi.