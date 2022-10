Auto sospetta a Vasto, fermati 3 termolesi con arnesi da scasso

Altri Comuni Disposto il foglio di via con divieto di ritorno a Vasto

VASTO. I festeggiamenti per il santo patrono di Vasto, la sera del 30 settembre, hanno come al solito richiamato la presenza di moltissimi residenti nei luoghi degli eventi.

Le abitazioni incustodite per l'occasione, sono obiettivo per le effrazioni ed i furti da parte di persone dedite ai reati predatori.

In ragione di ciò, il controllo del territorio ad opera degli operatori della Polizia di Stato è stato intensificato a prevenire furti in abitazione o rapine.

Nell'ambito di tale attività di prevenzione, gli agenti della volante di Vasto, a tarda serata in questo c.so Mazzini, osservavano e seguivano un'autovettura con tre uomini a bordo, i quali tentavano di sottrarsi al controllo svoltando repentinamente in un vicolo buio e spegnendo i fari. I tre tentavano inoltre di disfarsi di un sacco, gettandolo da un finestrino. Le manovre degli occupanti del veicolo non sfuggivano agli agenti operanti, che recuperavano il sacco e sottoponevano a controlli l'autovettura e gli uomini a bordo.

Venivano così rinvenuti un piede di porco, una mazzetta da muratore, uno scalpello, guanti da lavoro, una torcia elettrica, berretti con visiere e 2 walkie talkie; strumenti atti a forzare porte, finestre o serrature, al fine di violare le abitazioni ed impossessarsi dei beni altrui.

I tre uomini, tutti residenti a Termoli e con a carico precedenti segnalazioni di Polizia per reati contro il patrimonio, venivano pertanto denunciati all'Autorità Giudiziaria per il possesso ingiustificato dei predetti arnesi atti allo scasso, i quali venivano sequestrati. Nei confronti dei tre uomini il Questore di Chieti ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Vasto".