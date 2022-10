Scooter finisce contro la recinzione del cantiere, arriva il 118

TERMOLI. Incidente stradale avvenuto all'ora di pranzo in via Martiri della Resistenza a Termoli. Uno scooter con due persone in sella è finito contro le recinzioni del cantiere per la realizzazione dello spartitraffico, nel tratto poco dopo via Olanda in direzione Crocifisso.

Danneggiata l'area di lavoro e i due centauri sono stati medicati dal 118, sopraggiunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

