Erasmus "Trees": il liceo D'Ovidio in Portogallo

LARINO. Una settimana intensissima quella che la delegazione del Liceo D’Ovidio di Larino, composta da 12 studenti e dalle docenti Elisabetta D’Ercole, Lucia Bellastella e Maria Grazia Armento, ha appena trascorso in Portogallo, ospite della Escola Secundaria De Santo André a Barreiro insieme alle delegazioni dei partner europei del Progetto Erasmus Trees, Cipro, Bulgaria e Germania.

La tappa portoghese, cui seguirà quella in Bulgaria, è una delle ultime previste dopo i momenti di incontro svoltisi a Cipro, a Larino e ad Amburgo.

L’ERASMUS TREES (To Reinforce European Environment Sustainability), un progetto innovativo che prevede anche la creazione di un eco-robot per la rilevazione di CO2 e polveri sottili, sta infatti giungendo alle sue fasi conclusive con un bilancio davvero positivo che ha visto la condivisione di obiettivi comuni, lo scambio di metodi e progettualità, ma anche il consolidarsi di amicizie e relazioni nella consapevolezza di contribuire a costruire e rafforzare la comune identità europea, interpretando perciò, nella maniera più vera ed efficace, quelli che sono gli obiettivi dei progetti Erasmus.

Oltre ai momenti comuni di briefing e alla condivisione dei lavori prodotti dai vari partner, nonché naturalmente alla visita di Barreiro e di Lisbona e al bagno nell’Oceano, la tappa portoghese è stata vissuta proprio all’insegna della sostenibilità con le seguenti attività: visita alla National Forest Reserve of Mata da Machada; preparazione di pigne con il cibo per gli uccellini e relativa attività nel giardino ornitologico della scuola; tree climbing (arrampicata sugli alberi); ecologic and sport activities a St. John beach.

Galleria fotografica

