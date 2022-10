Ruba una bici, finisce contro il guardrail e aggredisce l'equipe del 118

MONTENERO DI BISACCIA. Ruba una bici, ma nella fuga si schianta contro il guardrail e va in escandescenza aggredendo i soccorritori in ambulanza.

Finisce in ospedale e anche nei guai il giovane marocchino che ha creato scompiglio ieri pomeriggio in via Argentieri.

Il giovane ha sottratto una bici da un garage e dopo pochi metri ha concluso la sua folle corsa contro il guardrail, riportando delle ferite al volto. Il trambusto ha richiamato in strada i residenti della zona che hanno richiesto l’intervento del 118.

I sanitari e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, giunti sul posto per prestare soccorso, sono diventati il bersaglio del giovane che dapprima li ha verbalmente aggrediti per poi danneggiare con una bottiglia lo specchietto dell’ambulanza.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri che assieme ai soccorritori hanno accompagnato l’uomo al pronto soccorso del nosocomio di viale San Francesco a Termoli. Un fine settimana decisamente movimentato per le forze dell’ordine che sono dovute intervenire anche nella serata di ieri in pieno centro in seguito ad un singolare sinistro.