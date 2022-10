Runner investito alla rotonda di via del Mare

TERMOLI. Ancora un incidente nei pressi delle rotatorie a Termoli. Nella mattinata, infatti, nei pressi della rotonda di via del Mare e via Firenze, è stato investito un runner.

Dai primi accertamenti l'ambulanza, arrivata sul posto in soccorso, è andata via a sirene spente. L'incidente, quindi, sembrerebbe non esser di grave entità.