Pensionato 73enne trovato morto in casa

CAMPOMARINO. Un 73enne, M.T., di Campomarino è stato trovato senza vita oggi, nel tardo pomeriggio, nella sua abitazione, in via Sardegna. La sua assenza dal paese è stata segnalata alle forze dell’ordine, intervenute presso la casa dell’anziano. L'uomo non dava sue notizie da circa una settimana.

Carabinieri, Polizia locale e Vigili del fuoco, col personale del 115 che una volta raggiunto l’uscio dell’appartamento, hanno provato a chiamare per verificare l’eventuale presenza del pensionato ancora in vita, ma nessuna risposta è pervenuta. Così sono entrati nel domicilio e hanno rinvenuto l’uomo ormai cadavere da diversi giorni, decesso poi certificato dai medici del 118 Molise soccorso intervenuti sul posto.

Anche il sindaco Piero Donato Silvestri si è recato in via Sardegna dopo aver appreso della vicenda.