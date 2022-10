Furgoncino contro scooter in via degli Abeti

TERMOLI. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Termoli, in via degli Abeti, all'altezza dell'intersezione con via dei Larici a Difesa Grande.

Un furgoncino per il trasporto di medicinali, per cause ancora da accertare dalle forze dell'Ordine, ha investito uno scooter con in sella un ragazzo.

Impatto inevitabile con la due ruote che finiva la sua corsa contro un muretto adiacente. Il motociclista accusava dolori alla schiena ma all'arrivo dei sanitari del 118 era lucido e cosciente. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia municipale

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise con i volontari della Misericordia.

Disagi alla circolazione per permettere il soccorso al centauro ferito.

Il giovane alla guida del motociclo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Termoli, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.





