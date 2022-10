«I minori a rischio possono essere coinvolti in spaccio e traffico di stupefacenti»

LARINO. Reati spia, quelli denunciati nella relazione semestrale della Dia, pubblicata qualche giorno fa. Infiltrazioni malavitose specie sulla costa, documentate con dovizia di particolari, che vedono un Molise tra mafie e droga. Non a caso, è proprio di questa mattina l'ultimo blitz antidroga nel basso Molise.

L’esperto sulle criminalità organizzata Vincenzo Musacchio: «I minori a rischio possono essere coinvolti in spaccio e traffico di stupefacenti». La relazione semestrale della Dia conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, la presenza in Molise d’infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata tradizionale.

«Tra le varie pericolosità presenti per la nostra regione, dopo aver approfondito la Relazione, vorrei soffermarmi su una circostanza particolare forse sottovalutata troppo spesso: il rischio per i minori di essere convolti in crimini legati agli stupefacenti. In Molise può accadere ciò che già avviene in altre realtà criminali ad alto rischio quali la Puglia e la Campania con noi confinanti. I dati giudiziari e investigativi ci confermano quanto già noto a noi studiosi: a nove anni i bambini sono iniziati al maneggio di armi e allo spaccio di stupefacenti. Assistono alle attività criminose e sono attratti dal facile guadagno. È un vero e proprio avviamento al crimine.

L’ho confermato giorni fa in un’intervista a Rai Radio 3. Ho parlato proprio del Molise, confermando quanto sia reale il coinvolgimento di minori nel traffico e nello spaccio di stupefacenti. L’emulazione e il rispetto dei boss e i facili guadagni possono essere una valida attrattiva per i minori più deboli con effetti psicologici devastanti soprattutto per i più adolescenti. Credo che la mia regione abbia assolutamente necessità di una vera una rete di supporto educativo, scolastico, psicologico, economico e sociale ai nuclei familiari più a rischio. Occorrono nuove ed efficaci politiche sociali e del lavoro. Un ruolo decisivo devono svolgerlo scuola e famiglia sopperendo l’una alle eventuali mancanze dell’altra. Sono possibili la prevenzione e il contrasto del fenomeno mafioso partendo anche dalle singole parrocchie del territorio e dalle aree più a rischio delle città.

Il Molise deve cominciare ad affrontare questo problema che è concreto e richiede attenzione da parte di ognuno di noi. I mass media, la scuola, la Chiesa, la politica possono fare molto nella lotta a questo preoccupante fenomeno. Trascurarlo ancora vuol dire abbandonare i minori più fragili al loro inesorabile destino criminale».