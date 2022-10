Ciclista investito alla periferia di San Severo

SAN SEVERO. Ciclista investito alla periferia di San Severo. È successo poco fa, lungo via San Paolo: il giovane era in sella alla propria bicicletta quando è stato travolto da una utilitaria, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso al ferito e chiedere aiuto.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118, giunta da Serracapriola, i cui operatori hanno trasportato il malcapitato in ospedale. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, mentre i rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia locale. Sull'asfalto sono evidenti i segni della lunga frenata prima del punto d'impatto: purtroppo - è convinzione comune in città - lungo quell'arteria si procede ad una velocità troppo elevata.