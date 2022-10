Rubano una 500 L in via Mascilongo, la disperazione del proprietario

TERMOLI. Ennesimo furto d’auto a Termoli in via Mascilongo. Un uomo dopo essere tornato a prendere la macchina non l’ha più trovata.

«Ho parcheggiato la macchina in via Mascilongo alle 20. Quando sono tornato a prenderla non c’era più. È una 500 bianca con portapacchi nero del 2014 accessoriata».

Grande la rabbia dell’uomo che subito ha sporto denuncia al commissariato di Polizia di Termoli.

«Dovevo ancora finire di pagarla. Mi mancavano ancora sei anni di finanziaria. Non è possibile che queste denunce rimangano così e i ladri a piede libero. Ho sporto subito denuncia alla Polizia. Spero che questo governo faccia qualcosa, Spero che questa gente non rimanga a piede libero».

È comprensibile a tutti quanto sia deprecabile ed a dir poco fastidioso subire il furto del proprio veicolo. Ladri furbi, che agiscono solo di notte quando c’è poca circolazione e quando chi deve sporgere denuncia deve aspettare il giorno successivo.