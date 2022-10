Scontro sulla statale 87: coinvolti moto, vettura e autocarro

LARINO. Proprio nel giorno di apertura della Fiera d'Ottobre, con un traffico evidentemente più sostenuto, statale 87 chiusa al traffico nel tardo pomeriggio di oggi a causa di uno scontro tra un autocarro, una moto e una macchina, al km 205.

Stando al racconto di un automobilista di passaggio una moto percorreva la statale in direzione Larino quando forse per schivare le macchine che venivano in senso contrario ha impattato contro un segnale stradale con il centauro letteralmente scaraventato nella vegetazione laterale alla carreggiata.

Le macchine che venivano in senso contrario erano una Ford, una Punto e un furgone mentre anche un’ambulanza li seguiva.

All’altezza di una intersezione laterale una delle macchine stava per svoltare a destra quando le macchine sono state tutte coinvolte con l’utilitaria Ford e il furgone rimaste dopo l’impatto con il guardrail a centro strada.

I sanitari del 118 che si trovavano per caso in zona hanno immediatamente soccorso la conducente dell’utilitaria rimasta incastrata nelle lamiere e il ragazzo finito nella vegetazione.

Sul posto è giunta anche un’altra ambulanza ed insieme alla prima hanno trasferito i due feriti in ospedale.

Per liberare la conducente sono intervenuti i Vigili del Fuoco mentre tutte le operazioni sono affidate ai carabinieri del radiomobile di Larino presente con due gazzelle.