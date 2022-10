Depredano una tomba a Campomarino, che gesto vile

CAMPOMARINO. Perdere un figlio a soli 22 anni è un dramma difficile da sostenere, scoprire anche atti vili come furti sulla propria tomba è atroce. Quanto ha denunciato una mamma, in un video che ci ha inviato stamani, dal cimitero di Campomarino. Il furto sarà denunciato alle forze dell'ordine, ma resta lo sconcerto per simili gesti.