Furti d'auto a ripetizione, spariscono anche Punto e Jeep Compass

TERMOLI. Un furto d’auto tira l’altro, purtroppo. La notizia della Fiat 500 L asportata in via Mascilongo non è certo un episodio isolato.

Decine e decine le macchine rubate sulla costa negli ultimi mesi e decine anche i furti sventati.

Un vero e proprio fenomeno da allarme sociale.

Negli ultimi giorni a sparire sono stati anche una Fiat Punto, furto denunciato sempre alla Polizia di Stato, come avvenuto per la Fiat 500 L, nonché una Jeep Compass, in viale Trieste, quindi a poca distanza dal crimine compiuto ai danni del proprietario che ci aveva contattato dopo il fattaccio.

Un Suv lasciato in sosta alle 7 e non più ritrovato al ritorno a Termoli, alle 15, amara scoperta. Furto denunciato ai Carabinieri della stazione di San Salvo, per motivi logistici, da parte del legittimo proprietario, che naturalmente ha avvertito i Vigili urbani di Termoli per controllare eventuali rimozioni e per segnalare alle altre forze dell’ordine.