«Grazie a tutti, abbiamo salvato la gattina randagia»

CAMPOMARINO. Volontaria dei City Angels, Annamaria Petruccelli, vuole portare all’evidenza pubblica la storia a lieto fine che ha permesso di salvare una gattina randagio.

È stata salvata grazie alla mia segnalazione e all’intervento della polizia municipale di Campomarino, dato poi in affidamento all’Asrem di Termoli.

Il 16 settembre scorso è stata consegnata al servizio accalappiacani-gatti randagi una gattina di colore bianco e nero di poco più di un anno di età, che versava in uno stato molto precario, rannicchiata nei giardini priva di forze. Questa gattina aveva perso già le sue tre figlie di tre mesi per cause sconosciute. Vedere anche lei star male ci ha fatto intervenire, era dovere civico, e abbiamo allertato la Polizia municipale che ha trascorso diverse ore affinché la gattina fosse messa al sicuro. Come volontaria City Angels ho accompagnato la gattina all’Asrem e finalmente, ieri 6 ottobre, è potuta tornare nel suo territorio. Per alcune settimane continueremo a somministrarle la terapia come ha detto il dottor Tartaglia che ringraziamo per la disponibilità telefonica nel darci sue notizie, per rimetterla in forze. Grazie all’aiuto della signora Maria che ha un cuore grande e ha messo a disposizione la sua casa per la degenza, dovendo assumere le medicine non possiamo permettere di reinserirla sul territorio rischiando di saltare dei giorni di terapia. Dopo questa brutta storia ho deciso di aprire una colonia felina, che spero venga presto accettata. Questi piccoli e silenziosi animali purtroppo non vengono accettati da tutti, e anche nel nostro quartiere c’è chi non li vede di buon grado, spero che questa triste vicenda, andata a buon fine sia d’insegnamento e finalmente vengano lasciati in pace di scodinzolare nei nostri giardini, arrampicarsi e rincorrersi, certo di trovare le nostre attente mani pronte a soccorrerli e a porgere sempre buon cibo, dell’acqua fresca e dei luoghi coperti per passare le giornate più fredde.

Ringraziamo il comando della Polizia municipale di Campomarino, tutti i vigili e il comandante, il comune di Campomarino, l’Asrem, la signora Maria e Antonella, nonché City Angels che resteranno sempre presenti nella tutela dei nostri amici a 4 zampe».

Galleria fotografica