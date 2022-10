Maltrattamenti alla casa di riposo, 4 operatori non interdetti perché "volontari"

LARINO. Grande clamore ha suscitato l'inchiesta incardinata sulle ipotesi di reato per maltrattamenti, sequestro di persona ed esercizio abusivo della professione che ha travolto la casa di cura per anziani di proprietà della Fondazione "Achille Morrone Onlus", che ha visto nove provvedimenti interdittivi notificati dalla Guardia di Finanza ad altrettanti operatori e nel complesso sedici persone indagate. Sul destino della struttura che attualmente ospita 25 anziani si accende inevitabilmente la discussione su cosa accadrà, visto che già il personale era al limite, o sottodimensionato.

La Procura di Larino aveva chiesto l'interdizione per 13 delle figure al suo interno, ma per quattro degli indagati il Gip del tribunale di Larino non ha ravvisato le esigenze cautelari. Per i nove sospesi, «La misura interdittiva richiesta appare idonea, con riferimento alle esigenze cautelari indicate nell'ordinanza e proporzionata all'entità dei fatti in contestazione. Gli indagati vanno quindi interdetti dallo svolgimento delle attività inerenti i loro compiti professionali, per una durata che si stima equo fissare in mesi sei». Di contro, diversa considerazione vanno invece svolte con riguardo alle altre quattro indagate, che prestano mera attività di volontariato all'interno della struttura. Le indagate sono ampiamente e gravemente coinvolte nei reati contestati, come comprovano le numerose riprese filmate. Tuttavia nei loro confronti non si applica la norma che presuppone l'esercizio di una professione. Per cui, in difetto della stessa, non può disporsi la misura interdittiva richiesta.

Nei confronti gli ulteriori 3 indagati, non è stata avanzata alcuna istanza cautelare, avendo accertato che non operano più nella struttura.