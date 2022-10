A cinque mesi dal tragico incidente se n'è andato Mimmo Farina

TERMOLI. «La vita non è tolta, ma trasformata. Mimmo vive. Stanotte ha deciso di partire per un lungo viaggio, è solo un arrivederci e non un addio. Accompagniamolo tutti insieme. Buon viaggio fratello mio».

Con queste parole il fratello Corrado ha dato l'annuncio, soffertissimo, della scomparsa di Mimmo Farina.

L'avvocato, che aveva compiuto 50 anni nel frattempo, noto attivista politico e anima del cineclub Kimera, è scomparso a poco meno di 5 mesi dal tragico incidente che l'ha visto coinvolto lo scorso 13 maggio, quando si stava recando in sella alla sua bicicletta a fare la dialisi all'ospedale San Timoteo di Termoli.

Purtroppo le sue condizioni furono subito considerate molto gravi e venne trasferito d'urgenza prima al Neuromed di Pozzilli, dal Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, quindi ancora un trasferimento alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Mimmo si schiantò contro un camion che era in sosta sul marciapiede in via Elba.

A Corrado e al resto della famiglia il sincero messaggio di cordoglio da parte di Termolionline.