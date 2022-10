Mercoledì l'ultimo saluto a Mimmo Farina

TERMOLI. «La vita non è tolta, ma trasformata. Mimmo vive. Non ti chiediamo Signore perché ce l'hai tolto. Ti ringraziamo perché ce lo hai dato. Ne danno il triste annuncio il fratello Corrado, la cognata Marta Maria, la nipote Rebeca Sofia, le zie Camilla, Renata e Angioletta, lo zio Massimo e la cugina Gaia».

Recita così il manifesto funebre del compianto Mimmo Farina, scomparso prematuramente oggi lunedì 10 ottobre. L'avvocato, che aveva compiuto 50 anni nel frattempo, noto attivista politico e anima del cineclub Kimera, è scomparso a poco meno di 5 mesi dal tragico incidente che l'ha visto coinvolto lo scorso 13 maggio, quando si stava recando in sella alla sua bicicletta a fare la dialisi all'ospedale San Timoteo di Termoli.

I funerali avranno luogo mercoledì 12 ottobre alle ore 10 nella chiesa di Sant'Antonio in Termoli, partendo dalla casa funeraria Bavota in via dei Roveri 3.

Chiunque voglia dargli un ultimo saluto può farlo a partire da oggi, lunedì 10 ottobre dalle ore 13:30.