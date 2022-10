Rinviati a data da destinarsi i funerali di Mimmo Farina

TERMOLI. Un'odissea quella vissuta dal compianto Mimmo Farina, di cui sono state annunciate ieri le esequie per domani, mercoledì 12 ottobre, alle 10 alla chiesa di Sant'Antonio.

Ebbene, la Procura di Larino non ha ancora rilasciato il nulla osta alla sepoltura, probabilmente perché in queste ore viene valutata la possibilità di procedere a un accertamento irripetibile di natura medico-legale, tant'è che il fratello Corrado, da mesi accanto a Mimmo, dopo quel drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 13 maggio scorso, ha annunciato come i funerali di Mimmo sono rinviati a data da destinarsi.

Attualmente la salma del 50enne avvocato, deceduto nella notte tra domenica e lunedì, è custodita alla sala mortuaria dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Quasi cinque mese fa, Mimmo si stava recando a fare la dialisi, come era solito periodicamente. Erano le 14 circa del 13 maggio scorso, ma sulla costa che solitamente percorreva senza ingombri, quella volta ha trovato un camion in sosta, a metà tra strada e marciapiede, lì per una consegna. Impatto terribile, forse causato dal sole che gli ha impedito di scorgere il pericolo rappresentato da quell’ostacolo, oppure chissà un malore. Ma il colpo subito è stato devastante. Subito soccorso dal 118 e trasportato al vicino Pronto soccorso, da lì a breve è stato trasferito al Neuromed di Pozzilli e dopo un giorno e mezzo a San Giovanni Rotondo. Lesioni gravissime subite, alla testa e alla colonna vertebrale, che hanno inciso su un fisico già martoriato.