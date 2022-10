«Un Pos oltraggioso che danneggia i molisani», Occhionero (Italia Viva) critica Toma

CAMPOBASSO. Cominciano a maturare i primi commenti riguardo il Pos 2022-2024 pubblicato nella serata di lunedì 10 ottobre dal commissario ad acta della Regione Molise, Donato Toma.

Duecento pagine in cui viene messa nero su bianco quale rotta dovrà seguire la sanità pubblica molisana, con la riorganizzazione dei reparti nella rete ospedaliera e non solo, ma anche gli interventi sulla rete territoriale.

A esprimersi è stata la coordinatrice regionale di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, alle ultime ore come deputata, visto ormai il vicinissimo insediamento del nuovo Parlamento.

«Il Pos porta la firma politica del presidente Toma, quindi della linea politica del centrodestra che ricordo a me stessa ha avuto pieno sostegno da parte dei cittadini molisani. Lo trovo oltraggioso nei confronti della nostra regione. È penalizzante per il diritto alla salute dei molisani. Mancano, per esempio, le tabelle dei posti pubblici e del piano assunzionale. Non vi è traccia della classificazione degli ospedali, mancano le risposte che potranno garantire ai cittadini della nostra regione il diritto alla salute».