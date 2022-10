Si scontra in moto con un cinghiale, "Sono un vero pericolo per automobilisti e centauri"

CAMPOBASSO. La proliferazione e l'intestazione del territorio da cinghiali è un fenomeno allarmistico che non risparmia alcun pezzo di Molise. Solo nella giornata di oggi sono stati avvistati tanti cinghiali in giro per Termoli. Questi animali sono pericolosi e la loro pericolosità potrebbe creare incidenti anche mortali. Non si parla solo di danni ingenti al territorio, ai mezzi, si parla proprio di danni e conseguenze gravi per le persone che si trovano sulla loro strada.

È una situazione che va risolta in qualche maniera. Non si può vivere con il terrore di incappare in un bestione del genere.

Così come è successo a Maurizio Giamberardino, portavoce dei commercianti di Termoli. Una brutta disavventura per Maurizio Giamberardino che nella serata di domenica 10 ottobre, è stato vittima di un incidente stradale contro un branco di cinghiali.

Maurizio, intorno alle ore 19, stava viaggiando in direzione Campobasso, dove ha la famiglia e spesso si reca a trovarli. Era in sella alla sua moto, quando un branco di ungulati, sul rettilineo sono comparsi e lo hanno travolto ed è volato. Subito i passanti, gli automobilisti hanno cercato di soccorrerlo ed hanno chiamato il 118. Maurizio è ora ricoverato al Cardarelli di Campobasso con 9 costole rotte. Ora è sotto osservazione per scongiurare qualche danno importante.

Fortunatamente indossava il casco e tutte le protezioni del caso.

«Voglio rilanciare l'allarme sulla presenza dei cinghiali sulla sede stradale, sia nelle arterie di collegamento interne che nelle aree urbane, poiché rappresentano davvero un grosso pericolo per centauri e automobilisti. A ragion veduta dopo quanto mi e' accaduto, visto che mi trovo ricoverato in ospedale con nove costole rotte. Non possiamo sottovalutarne i rischi. C'è in ballo l'incolumità delle persone e anche degli stessi animali selvatici. Le autorità competenti dovrebbero intervenire in modo efficace, mentre fin qui sono state fatte solo discussioni senza costrutto».