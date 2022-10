Giovedì mattina la Procura conferisce l'incarico per l'autopsia sulla salma di Mimmo Farina

TERMOLI. Potrebbero svolgersi nel fine settimana, tra venerdì e sabato, i funerali del 50enne Mimmo Farina, l'avvocato termolese deceduto nella notte tra domenica e lunedì all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era ricoverato da metà maggio scorso.

In queste ore la Polizia locale, con gli agenti di polizia giudiziaria, sta notificando alle parti la disposizione della Procura, che ha fissato l'autopsia per chiarire senza alcun dubbio le cause della morte di Mimmo, dopo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto il 13 maggio, intorno alle 14, in via Elba, mentre si recava all'ospedale San Timoteo per sottoporsi alla dialisi.

Indagato è il 57enne conducente di San Severo del camion contro cui Mimmo è andato a schiantarsi in sella alla sua bicicletta, mezzo pesante fermo in sosta per lavoro.

L'incarico al medico legale dell'ateneo di Foggia verrà formalizzato domattina, alle 11, in Procura, a Larino.

Intanto sono stati affissi i manifesti di cordoglio sia da parte dell'Ordine degli Avvocati di Larino, al quale era iscritto, sia da parte della componente politica di appartenenza, Rifondazione comunista-Unione Popolare e Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra.

il Consiglio dell'Ordine e gli avvocati del Foro di Larino si stringono al dolore dei familiari per la tragica scomparsa del collega, del quale ricordano «l'impegno professionale esercitato con scrupoloso rispetto, la discrezione e l'educato approccio, la sua costante e proficua attività nel sociale e nella cultura. Un drammatico incidente lo ha strappato prematuramente alla vita negli anni migliori».

