Per un giorno è lui il protagonista, a spasso anche in via XXIV maggio

TERMOLI. Ci sono giorni in cui l'attualità propone tanti e tali riferimenti a una notizia, trattata con molteplici sfaccettature, o per meglio dire, angolazioni.

Come la presenza in pieno centro di un grosso cinghiale, immortalato dal lungomare Nord a via Duca degli Abruzzi, passando le stradine abitate come via XXIV maggio.

Nel 2018, ormai quattro anni fa, a catturare l'attenzione fu il cinghialone che soprannominammo "Albertone", è quasi il caso di rispolverare un altro nome per questo ungulato che si è reso protagonista della camminata notturna e diurna, dove diversi residenti hanno scattato foto e documentato in video.

L'accezione ironica usata fin qui, però, non deve ingannare, perché la presenza di questi animali selvatici è tutt'altro che rassicurante, poiché nella zona ci sono tante persone, anche di passaggio, residenti e turisti, che potrebbero avere disavventure particolari.

Come ha anche sottolineato Maurizio Giamberardino, reduce proprio da una brutta esperienza, a causa dello scontro avuto in moto domenica sera nei dintorni del capoluogo, ci si deve premurare di contrastare i rischi derivanti da questa autentica infestazione.

