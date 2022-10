Carambola di auto in via Duca degli Abruzzi, uno dei due giovani ha rischiato di perdere un dito

TERMOLI. È finito sotto i ferri il passeggero della Citroen che ieri mattina, poco prima dell’ora di pranzo, ha travolto e danneggiato ben 4 veicoli in sosta in via Duca degli Abruzzi a Termoli.

Saranno i Vigili urbani di Termoli a stabilire le cause che hanno portato due ragazzi albanesi ieri mattina, poco prima dell’ora di pranzo, a finire dritti con l’auto sulla quale viaggiavano contro alcune vetture in sosta in via Duca degli Abruzzi, nel tratto successivo al cavalcavia che costeggia la sede dell’UniMol a Termoli e vicino ai binari della stazione ferroviaria. Probabilmente a causa dell’alta velocità, nonostante il tratto urbano (quasi centro), la macchina che proveniva dalla zona del quartiere Sant’Alfonso ha terminato la discesa sulla corsia delle auto parcheggiate, centrandone con effetto carambola ben 4.

Danni ingenti quelli causati ai veicoli, ma anche quelli rimediati dai due cittadini di nazionalità albanese, residenti a San Salvo. Si tratta di due ventenni. Il conducente ha subito un trauma cranico, il passeggero ferite profonde alla mano destra, di cui ha rischiato il distacco di due dita, tanto da essere sottoposto a intervento chirurgico. I due feriti sono stati soccorsi dal 118 Molise e trasportati all’ospedale San Timoteo.