Comunità di Campomarino in lutto, a soli 45 anni si spegne il sorriso di Sara

CAMPOMARINO. Ancora una volta la comunità di Campomarino piange la scomparsa di una persona che si è sempre spesa molto per il territorio. A soli 45 anni è salita in cielo ieri, ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il tam-tam è stato incessante dalla tarda serata di ieri, non appena è stata diffusa la notizia della sua scomparsa sui social.

«Voglio ricordare per sempre la tua umanità e la tua dolcezza quella che mi hai fatto conoscere quando eravamo da sole. Mi hai aiutata a crescere e ti porterò sempre nel cuore.

Tanti ti conoscevano e ti amavano, ma pochi sanno del dolce preparato la domenica per i tuoi anziani malati e soli, il parrucchiere che a tue spese chiamavi a casa per qualche anziana che non poteva, pochi sanno del tempo che dedicavi a tutti i ragazzi deboli, fragili, di colore che hai incontrato nel tuo lavoro. Grazie a nome di tutti loro. Sei stata un esempio per quanti ti hanno conosciuta e apprezzata. La terra ti sia lieve. Ciao Sara», questo il ricordo della sua amica Olga.

Sara era un'assistente sociale e volontaria dell'associazione City Angels, aveva una splendida famiglia, madre di 3 figli e sposata felicemente.

Questo il ricordo di Debora Staniscia: «Io non ci credo. Non posso e non voglio crederci! Una persona come te non può aver lasciato questa terra, non così all'improvviso, chi illuminerà adesso tutte le giornate con quei grandi sorrisi che riempivano il cuore a tutti? Quei sorrisi che riuscivano a sciogliere tutto e quegli occhi che parlavano anche rimanendo in silenzio! Sara Gentile ricorderò il tuo ultimo abbraccio, il tuo ultimo sguardo, la nostra ultima chiamata e i nostri ultimi messaggi...ricorderò di aver conosciuto una donna eccezionale dal cuore grande e per me sarà sempre un grande onore averti conosciuta e aver lavorato con una donna speciale come te. Un abbraccio grande che spero arrivi lassù. Fai buon viaggio Sara Mostra meno».

La comunità di Campomarino è in lutto sgomenta per questa perdita, alla famiglia di Sara il cordoglio di Termolionline.