Alla chiesa del Santo Spirito l'ultimo saluto a Sara Gentile

CAMPOMARINO. La perdita di una persona cara, amata e ben voluta è un pugno nello stomaco. Quando poi questa perdita è improvvisa lo è ancora di più.

Campomarino piange la solarità, la dolcezza, la ricchezza di Sara Gentile. Una comunità devastata, un dolore troppo grande da spiegare.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, giovedì 13 ottobre, alle ore 16 presso la Chiesa del Santo Spirito.

La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha subito creato una valanga di commenti dolorosi e di cordoglio. L’incredulità ha lasciato spazio ai ricordi e agli “arrivederci”.

Sono migliaia i messaggi che compaiono sotto il suo profilo social e sotto i vari articoli.

«Accadono cose inspiegabili per la nostra mente, è come se tutto ci sfuggisse di mano improvvisamente. Mi chiedo perché? Sara... sempre attenta ai più deboli, sempre disponibile al dialogo ma soprattutto all'ascolto, sempre pronta alla condivisione e alla cooperazione. Resto basita chiedendomi quale sia il disegno che continuo a non capire. Mi affido alla fede per cogliere le ragioni del "furto" di una vita preziosa per tutti noi. Veglia su di noi da lassù». Giusy Occhionero

«Perdiamo un'anima bellissima, luminosa come i suoi occhi ed il suo sorriso. Sara Gentile Ti sei sempre presa cura degli ultimi, dei diseredati... Hai fatto tanto Bene! Non ti dimenticheremo mai». Auser Campomarino.

«E per concludere la giornataccia, mancava la notizia della tua dipartita improvvisa... Ciao Sara Gentile, proprio un mese fa ci siamo visti un'ultima volta al centro commerciale dove lavoro e ti avevo pensato melenzane e peperoni... Sempre con il tuo sorriso e quella voglia di essere come sei sempre stata!!! Una notiziaccia inaspettata e amara!! Faccio fatica a crederci! Una ragazza e donna come te che non si è arresa mai, sempre affrontando la vita con il sorriso e una buona parola per tutti e sempre una soluzione a tutto!! Siamo cresciuti nello stesso quartiere e avevamo tante amicizie in comune con cui abbiamo riso, pianto, scherzato, odiato... Gli anni più belli della nostra gioventù... E tu adesso sei volata via, migrata via in un mondo migliore senza odio, senza guerra, senza distinzione alcuna.... Non ci sono parole a descrivere ciò e forse quelle che ho scritto e che scriveranno altri su di te non basteranno mai a descrivere il vuoto immenso che hai lasciato, soprattutto alla tua famiglia e ai tuoi figli.... Ciao Sara, riposa in pace!!» Donato Petrucci.

«Oggi ci ha lasciato la nostra volontaria Sara Gentile. Un vuoto incolmabile che ci ha disarmato, questo brutto mostro del covid che ci ha portato via una donna unica e speciale, moglie e madre di tre figli. Una donna instancabile, che ha fatto del suo lavoro una missione, aiutava i più deboli in qualità di assistente sociale e continuava a farlo nella nostra associazione. Aveva sempre tempo per tutti, una parola di conforto e il sorriso sempre sulle labbra. Un’amica che non ne trovi come lei, così facilmente.

Siamo orgogliose di essere state al tuo fianco, nessuno avrebbe mai immaginato che ci avresti lasciato.

Tu eri una certezza. La professionalità. La mattacchiona dal sorriso spontaneo. Un’ottima consigliera. Un’amica. Una grande lavoratrice. Una mamma impeccabile. Una moglie devota. Dolce Sara, grazie per la tua amicizia, per il tuo donarti sempre, sarai sempre con noi. Che il cielo ti spalanchi le porte del paradiso. Sentite condoglianze a tutta la famiglia». City Angels Campomarino.

«Le persone belle, uniche, che sanno dare e donare vengono richieste anche lassù dove arriva l'eco. Non cesserà di essere punto di riferimento e guida. R. I. P. Sentite condoglianze ai familiari tutti e alla comunità». Fernanda Pugliese.

«Visto il grave lutto che ha colpito cittadinanza di Campomarino per la tragica scomparsa di Sara Gentile, persona estremamente disponibile e vicina alla società Kemarin, nella giornata odierna sono sospese tutte le attività sportive presso la Struttura Polivalente "Paiotti" in segno di lutto e in memoria della nostra cara amica Sara.

Che la terra ti sia lieve Sara. Ci uniamo al dolore del marito Leandro, dei figli Alessandra, Marco e Carlotta, del fratello Umberto e della famiglia tutta». La Polisportiva Kemarin.

«Ci sono notizie che vorresti mai ricevere, parole che non vorresti mai pronunciare, accadimenti che ti lasciano sgomenti … Ti sei sempre donata agli altri, sempre in prima fila per la tua comunità con la forza del tuo sorriso e la sincerità che si leggeva nei tuoi occhi … Sara per tutti noi del volontariato tu eri un esempio, sempre pronta a dedicarti alle persone in difficoltà e agli ultimi. Lasci un vuoto incolmabile ma allo stesso tempo vivrai per sempre nei cuori di tutte le persone che ti hanno voluto bene. Tutti noi di Aisa Molise ti ricorderemo per sempre e custodiremo i ricordi dei tanti servizi di volontariato svolti insieme. R.I.P. Sara». AISA Associazione Italiana Sicurezza Ambientale Campomarino.

"Possa essere tu Sara l'angelo della tua famiglia, veglia su di loro” Barbara Morena.

«La nostra comunità si è riscoperta improvvisamente più povera. Abbiamo perso un importante punto di riferimento, un vero e proprio angelo sempre disponibile e pronto ad aiutare il prossimo. In questi anni abbiamo compreso quanto fosse determinante per noi tutti essere accompagnati nel nostro percorso da un’anima pura e gentile come la tua. Mancherai a tutti noi, ma porteremo sempre con noi il tuo sorriso e i tuoi insegnamenti». Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali Campomarino.

