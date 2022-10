«Dalla finestra del cielo, Sara ci sta guardando. A Dio»

CAMPOMARINO. La pioggia non li ha fermati. Non ha fermato le centinaia di persone, amici, conoscenti che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla dolce Sara, strappata troppo presto a questa vita.

Un applauso composto all’ingresso del feretro nella chiesa del Santo Spirito di Campomarino.

Le lacrime si sono confuse con la pioggia, perché, oggi, anche il cielo piange. Piange per questa figlia, questa moglie, questa mamma, amica, consigliera, che non c’è più. Il dolore è troppo grande e squarcia il petto in mille pezzi.

Sara era un'assistente sociale e volontaria dell'associazione City Angels, attiva sul territorio e con un sorriso grande che scaldava i cuori. Quei sorrisi che riuscivano a sciogliere tutto e quegli occhi che parlavano anche rimanendo in silenzio.

Una comunità in lutto che si è unita attorno alla famiglia, ai figli, in un abbraccio caloroso. Un abbraccio immenso come immensa era Sara.

Gentile. Mai cognome fu più azzeccato. Gentile, buona, sempre attenta ai più deboli, sempre disponibile al dialogo ma soprattutto all'ascolto, sempre pronta alla condivisione e alla cooperazione.

Questa era Sara per la sua comunità. Che oggi è qui per lei per darle l'ultimo saluto. Presenti sindaco Piero Donato Silvestri e l'assessore Michele D'Egidio, i volontari di City Angels, l'associazione Aisa i Cvp di Campomarino.

All'entrata del feretro, i Carabinieri della stazione locale hanno dedicato il picchetto d'onore.

«Questa circostanza dolorosa ci ha colto tutti di sorpresa. Nel momento in cui chiuderò gli occhi, la gente mi sarà vicina. In realtà non si muore, quando chiudo gli occhi in questa vita, li aprirò davanti a Dio- le parole di don Elio Moretti nell'omelia del funerale- Sara, donna amabile, accogliente, sempre gentile e sempre sorridente. Sempre pronta ad aiutare gli altri. Tutto quello che ha fatto, l’ha fatto a servizio dei più deboli. Una passione encomiabile e con una devozione grande per aiutare i poveri. Come dice il Vangelo, quello che avete fatto ai più piccoli l’avete fatto a me.

Questa è volontà del Padre mio che io non perda nulla, ma che lo resusciti nell’ultimo giorno. Era lì Gesù, per dirle grazie per quello che hai fatto in questa vita. Grazie, tu hai imitato Cristo Gesù. Quello che hai fatto ai più piccoli lo hai fatto a me.

Dalla finestra del cielo, Sara ci guarda, ci sorride con amore. A Dio Sara».

Alla fine della messa, all'uscita del feretro, tanti palloncini bianchi, puri come lei, sono stati fatti volare verso il cielo. Verso il paradiso. Sara è lì, tra le braccia della Mamma Celeste.

